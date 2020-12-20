В Коми сотрудниками лицензионно-разрешительной работы выявлено более 20 правонарушений в области оборота оружия
За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 26 правонарушений в области оборота оружия, изъято 8 единиц охотничьего оружия.
К административной ответственности привлечен житель г. Ухты не зарегистрировавший в двухнедельный срок приобретенное оружие.
Установлен факт утери оружия в ноябре текущего года жителем Сосногорского района. Охотник не учел особенности поведения на реке в осенне-зимний период и перевернулся с лодкой. Среди утонувшего имущества оказалось его ружье.
Составлено 2 административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.
Рассмотрено 430 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.