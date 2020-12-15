В Коми не планируют ужесточать ограничительные меры

Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» рассказал Глава республики Владимир Уйба. Так, сейчас в регионе показатель тестирования населения на коронавирус – 350 на 100 тысяч человек. Это выше нормы, и именно это даёт сегодня ту статистику, что мы имеем. То есть высокие показатели — это следствие высокой выявляемости заболевания и качественной диагностик. Всего в Коми развернуто 2750 коек, 1800 из них занято. Таким образом, свободны — 35%. Затронул Владимир Уйба и тему вакцинации от коронавируса.