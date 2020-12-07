В День добровольца ОНФ поздравил волонтеров на онлайн-марафоне #МыВместе и предложил правительству сделать пять шагов для поддержки НКО в 2021 году

В России в честь Дня добровольца прошел двухдневный онлайн-марафон #МыВместе. Победителей конкурса «Доброволец России 2020» награждали, поздравляли и благодарили министры, руководители корпораций, прославленные общественные деятели.

«Вы спасли тысячи жизней, – обратился к героям торжества – добровольцам, участникам #МыВместе, первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко. – И очень важно, что для огромного количества людей вы спасли понимание: ты не один. Всегда рядом есть люди, которые придут на помощь. Вы спасли веру в добро, и уверен, что каждый из вас, отдавая это добро в течение года, многократно получает его обратно, видя счастливые лица людей, которым вы смогли помочь. Главное, что я всем нам хочу пожелать: этот год пройдет, мы общими усилиями точно справимся с коронавирусом и с любыми вызовами, пусть эти вызовы уйдут, а ощущение взаимопомощи, то что люди показали друг другу и в России, и во всем мире, что в сложной ситуации надо не разбегаться по своим норкам, а объединяться и вместе справляться с любой проблемой, – это чувство единения и взаимопомощи пусть обязательно останется и на следующий год, и на все предстоящие годы».

О миссии ОНФ в поддержке волонтерского движения, НКО, акции #МыВместе рассказал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов: «В отношениях с волонтерами мы пытаемся стать домом для волонтеров, чтобы у них было всё необходимое, чтоб каждый, кто готов потратить свое время на волонтерство, мог найти эту возможность через ОНФ. В этом наша роль! Вот есть «ЛизаАлерт», они ищут людей в лесу, они всегда ищут ресурсы – им нужно обучать волонтеров, приобретать экипировку. Смотрю однажды, а им нужен GR-менеджер, я говорю: вычеркивайте, менеджером по связям с государственными органами буду я, везде будем вам помогать, а вы станете за счет этого сильнее и будете заниматься тем, чем должны – искать пропавших людей».

Он добавил: «Ко Дню волонтера мы запустили в интернете историю про «Мой первый раз», ребята рассказывают, как в первый раз ходили волонтерить. И с таким удовольствием они это делают, что я еще раз убедился, волонтерство, как и «первый раз», – это про любовь. Волонтеров становится все больше, возможностей для применения ими своих сил всё больше, и кто попробовал один раз, уже никогда не остановится».

Михаил Кузнецов и председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев наградили победителей конкурса «Доброволец России» в номинации «Доброе дело» – Дарью Жаринову и Санию Исянову из Пензенской области, помогающих выпускникам детских домов с психоневрологическими заболеваниями социализироваться и получить средне-специальное образование.

Активисты и члены Центрального штаба ОНФ приняли участие в деловой и культурно-развлекательной программах онлайн-марафона #МыВместе, посвященного празднованию Дня добровольца.

Советник руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов в дискуссии о будущем всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе с участием заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой рассказал о пяти шагах, которые общественники (ОНФ, Ассоциация волонтерских центров, Общественная палата РФ) предлагают предпринять для государственной поддержки НКО в условиях продолжения распространения коронавирусной инфекции. «Если бы не волонтеры, нам бы много сделать не удалось», – призналась, открывая дискуссию, Татьяна Голикова.

«В ОНФ есть специальный департамент по взаимодействию с НКО, а у них девиз «Помогаем тем, кто помогает», – отметил Поликанов. – Сейчас то хорошее время, когда можно подумать о мерах поддержки на 2021 год. И часть из тех мер, что уже были предприняты, как минимум продлить».

Пять шагов-предложений ОНФ по поддержке НКО – это:

1. Продлить мораторий на проведение проверок НКО на 2021 г. (по аналогии с 2020 г.).

2. Продлить мораторий на проведение аудита для фондов, т.е. отменить необходимость проведения аудита в 2020 г., так фонды сэкономили бы средства и отправили их на помощь людям.

3. Продлить льготную аренду, отсрочку по аренде госимущества до октября 2021 г.

4. Ускорить принятие закона о совместном дистанционном присутствии для проведения заседаний и собраний в НКО.

О пятом шаге Поликанов сказал так: «Был мораторий на оплату страховых взносов за второй квартал 2020 года, было бы замечательно, если б можно было обнулить страховые взносы за первый квартал 2021 года – высвободились бы средства для помощи людям. Потому что первые три месяца года у НКО – самые голодные, это «долина смерти» для многих НКО. Доноры еще не раскачались, не пришли благотворительные пожертвования, для фондов эта передышка была бы очень важной. И у правительства есть для этого инструмент – реестр НКО».

В церемонии награждения победителей конкурса «Доброволец России», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», в номинации «Уверенные в будущем» в категориях «От 14 до 17 лет» и «Старше 18» приняла участие сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Цунаева. В номинации заявлены проекты по сохранению исторической памяти, заботе о ветеранах и развитию патриотизма.

«В День воинской славы России, 5 декабря, в 1941 году началось контрнаступление советских войск под Москвой. Мне очень приятно в этот особенный день, День добровольца и День воинской славы, объявить победителя номинации «Уверенные в будущем», – отметила Елена Цунаева.