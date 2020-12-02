В 12 муниципальных образованиях пройдут конкурсы на замещение должностей руководителя администрации.

Прием документов от кандидатов уже окончен, началась процедура проверки представленных сведений, после чего претендентам предстоит пройти собеседование. Последнюю точку в выборах поставят местные депутаты. Итак, конкурс пройдет в усть-вымском, койгородском, удорском, сыктывдинском, сысольском, прилузском, усть-куломском, корткеросском и усть-цилемском районах. А так же в Инте, Воркуте и Печоре. Такое масштабное обновление на уровне муниципалитетов диктует время — отмечают в ассоциации совета муниципальных образований региона.