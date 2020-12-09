Управление Росгвардии по Республике Коми присоединилось к акции ко Дню Героев Отечества

В Северо-Западном округе войск национальной гвардии Российской Федерации проходит акция #Героинашеговремени, посвященная Дню Героев Отечества.

«В видеороликах, снятых в рамках проекта, рассказывается о действующих сотрудниках и военнослужащих подразделений округа, имеющих государственные награды»,-рассказали журналисту «Мангазея» в пресс-службе ведомства.

Одним из участников акции стал начальник боевого отделения СОБР Управления Росгвардии по Республике Коми подполковник полиции Юрий М.

Сотрудник спецподразделения неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, офицер дважды награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка».