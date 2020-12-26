Управление культуры о месте массовых расстрелов в м. Заболотная.

Место массового расстрела заключенных на Заболотной до сих пор не обрело статус

26 апреля 2017 года в Ухте при земляных работах в местечке Заболотное обнаружено массовое захоронение, предположительно, времен ГУЛАГа. Экскаваторщик, работая около линии электропередачи, обнаружил траншею, в которой находились мумифицированные человеческие останки. Во времена ГУЛАГа в местечке Заболотное располагалась тюрьма, историкам известны случаи массовых расстрелов заключенных. Хоронили убитых в общих ямах и в траншеях. Не исключено, что на одно из таких захоронений и наткнулся экскаваторщик. Тогда эта история наделала много шума. Но довольно быстро о ней все забыли. 7 декабря 2017 года найденные останки перезахоронили на мемориальном кладбище на ул.Загородная. Без имен и фамилий. Никто так и не установил личности расстрелянных в местечке Заболотная.