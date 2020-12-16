Участники акции #МыВместе в Коми передали телевизоры, планшеты, пироги и СИЗы пациентам и медикам детской больницы в Сыктывкаре

К акции взаимопомощи #МыВместе в Коми присоединяются все больше участников. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, представители молодежного совета при управлении Федеральной налоговой службы по Республике Коми (УФНС), волонтеры-медики, волонтеры Сыктывкарского лесного института и работники пекарни «Хлеб Забыли» оказали помощь детям и медикам Республиканской детской клинической больницы. Участники подарили детям восемь телевизоров и шесть планшетов, а также свыше шесть тысяч средств индивидуальной защиты и сладкие пироги врачам и медсестрам.

«Включиться в акцию #МыВместе – это была наша инициатива. Сотрудники управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми на свои личные средства купили телевизоры и планшеты для маленьких пациентов республиканской детской больницы. Это поможет им скрасить дни во время лечения. Сотрудники налоговой службы и дальше будут активно участвовать в акции взаимопомощи, помогать людям и лечебным учреждениям. Не считаем это каким-то достижением. Когда шаги для помощи людям делают все вместе – тогда действительно есть результат», — отметила участница акции #МыВместе, председатель молодежного совета при УФНС России по Республике Коми Галина Демина.

В свою очередь активисты ОНФ в Коми и волонтеры-медики во время акции #МыВместе в Республиканской детской клинической больнице передали медикам свыше шести тысяч средств индивидуальной защиты: маски, перчатки и антисептики.

«Знаем, что лечебно-профилактические учреждения в республике сейчас стабильно снабжаются защитными средствами. В то же время знаем, что маски и перчатки – это быстро используемый расходный материал, который всегда необходим под рукой и лишним никогда не бывает. Стабильная во всех отношениях работа детского лечебного учреждения – приоритет для всех, в том числе для общественников», — прокомментировала участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

В акцию взаимопомощи в детской больнице включилось и предпринимательское сообщество. Сыктывкарская пекарня «Хлеб Забыли» испекла для врачей и медицинских сестер сладкие пироги. Это уже не первая помощь медикам со стороны пекарей.

Главный врач Республиканской детской клинической больницы Игорь Кустышев от лица всех медработников лечебного учреждения и маленьких пациентов поблагодарил участников акции взаимопомощи за подарки и поддержку. А эксперт регионального отделения ОНФ в Коми, волонтер-медик Елена Помаскина заверила, что работа в рамках акции #МыВместе будет продолжена.