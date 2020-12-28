Участники акции #МыВместе в Коми передали маленьким пациентам Корткеросской больницы фрукты, сладости и журналы «Радуга»

Участники акции взаимопомощи #МыВместе — активисты Общероссийского народного фронта и представители ВОД «Волонтеры-медики» в Коми — организовали «Новогоднее чудо» для пациентов детского отделения центральной районной больницы в Корткеросском районе — передали ребятам сладкие подарки (конфеты, шоколадки), мандарины, а также экземпляры детского журнала «Радуга».

В преддверии Нового года региональное отделение ОНФ традиционно проводит акцию «Новогоднее чудо» — общественники посещают детские больницы, социальные учреждения и дарят подарки детям и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В этом году в акцию влились волонтеры #МыВместе, а само «Новогоднее чудо» стало неотъемлемой частью акции взаимопомощи в период пандемии.

«Для нас важно было обратить внимание на маленьких пациентов именно сельской больницы. Ведь в городе больше возможностей, чтобы у детей был праздник, больше благотворительных организаций, больше предприятий, которые не только в новогодние, но и в другие праздники покупают подарки и дарят их детям. Село же живет своей жизнью. Многие деревни расположены далеко от райцентра, у родителей порой нет возможности ежедневно посещать в больнице своих маленьких дочек и сыночков. Для них мы организовали дополнительную радость в эти новогодние дни», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Общественники отметили участие в акции коллектива детского журнала «Радуга», который безвозмездно передал экземпляры красочного издания для детей сельской больницы. Это уже не первое участие сотрудников журнала в помощи больным детям в республике, пояснили активисты ОНФ в Коми.

Главный врач Корткеросской центральной районной больницы Алексей Чуркин искренне поблагодарил участников за поддержку. Он отметил, что такое внимание в праздничные дни к пациентам, особенно детям – это радость и положительные эмоции, которые помогают в лечении.

Не оставили без внимания участники акции #МыВместе и самих медицинских работников больницы. Активисты ОНФ и волонтеры-медики передали врачам свыше двух тысяч средств индивидуальной защиты — маски, перчатки и антисептики.

«Пандемия продолжается, поэтому такая помощь сельским медикам не будет лишней. Мы и дальше будет оказывать поддержку сельским больницам и фельдшерско-акушерским пунктам», — отметила эксперт регионального отделения ОНФ в Коми, волонтер-медик Елена Помаскина.