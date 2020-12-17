Участники акции #МыВместе в Коми передали 4 тысячи СИЗов медикам ЦРБ Княжпогостского района

Участники акции взаимопомощи #МыВместе в Коми расширяют помощь медработникам. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и представители ВОД «Волонтеры-медики» в городе Емва передали порядка 4 тыс. средств индивидуальной защиты (СИЗ) медикам Княжпогостской центральной районной больницы: маски, защитные экраны, перчатки и антисептики.

«Дело очень нужное, важное, особенно в условиях пандемии. Мы, конечно, обеспечиваем себя самостоятельно и Минздрав республики нам помогает, но лишней помощь не бывает. Все, кто к нам приходит, надевают бахилы при входе, у кого нет масок – мы их выдаем, обеспечиваем антисептиками. Поэтому, конечно, все это необходимо. Огромное вам спасибо за помощь!», — поблагодарила главный врач Княжпогостской центральной районной больницы Ирина Щербович.

Эксперты ОНФ в Коми подчеркнули, что медики региона сейчас лучше снабжаются средствами защиты, но участники акции #МыВместе будут продолжать откликаться на любую просьбу о дополнительной поддержке медработников.

«Участники акции #МыВместе с начала пандемии передали медикам республиканских, городских и районных больниц в регионе свыше 100 тысяч СИЗов — это защитные костюмы и экраны, маски, перчатки, антисептики. Общественники оказали помощь сельским фельдшерско-акушерским пунктам Корткеросского и Сыктывдинского районов. Сейчас будем расширять помощь волонтерам, еще больше передавать им средств защиты. Ведь волонтеры — это обычные граждане, студенты, предприниматели, которые, участвуя в акции взаимопомощи, делают большое и доброе дело», — прокомментировала участник акции #МыВместе, эксперт регионального отделения ОНФ в Коми, волонтер-медик Елена Помаскина.

Общественники отметили, что одна из главных составляющих акции #МыВместе — помощь гражданам. С начала пандемии участники акции взаимопомощи в Коми обслужили более двух тыс. заявок пожилых и малоимущих жителей региона, в том числе по доставке лекарств и продуктов. Волонтеры акции #МыВместе в период пандемии передали свыше 20 тыс. бесплатных продуктовых наборов малоимущим гражданам.

«Такая помощь благодаря поддержке предпринимательского сообщества страны поступила централизованно по линии акции #МыВместе, также помощь оказали предприниматели Коми. Акция взаимопомощи в республике будет продолжаться», — подчеркнула участник акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Анастасия Широченко.