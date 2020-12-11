У жителей Коми есть возможность задать вопросы лично Президенту России

Сделать это можно через специальное мобильное приложение "Москва – Путину". Оно уже доступно для скачивания, но заработает в воскресенье. С его помощью можно будет сделать видеозвонок или отправить заранее записанное видео с вопросом Главе государства. Длительность ролика не должна превышать минуту. Сделать это можно будет и через сайт, который запустят в преддверии большой пресс-конференции. Напомним, она пройдет в прямом эфире 17 декабря. Но, учитывая пандемию, было принято решение провести её отчасти в дистанционном формате. А помимо журналистов, свои вопросы на этот раз смогут задать и жители страны.