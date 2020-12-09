У граждан Коми будет возможность задать вопросы лично Президенту России через специальное мобильное приложение "Москва – Путину". Оно уже доступно для скачивания, но заработает в воскресенье. С его помощью можно будет сделать видеозвонок или отправить заранее записанное видео с вопросом Главе государства. Длительность ролика не должна превышать минуту. Сделать это можно будет и через сайт, который запустят в преддверии большой пресс-конференции.