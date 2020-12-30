Три дня в тайге Погодные качели Часть 4 Как всё хорошо начиналось …

Утро началось просто здорово. На улице потеплело. Первые пробуренные лунки сразу же начали активно работать…Но как хорошо всё началось, так быстро и всё закончилось … Проверка палок хоть и не была трудной, так как лунки не успели замёрзнуть, но и улов был хиленький… В общем резкие перемены в погоде дали о себе знать … На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!