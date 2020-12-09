Сыктывкарские росгвардейцы задержали мужчину, хранившего при себе наркотики

Находясь на маршруте патрулирования в районе местечка Кируль, внимание сотрудников вневедомственной охраны привлек открытый автомобиль, в котором не было водителя. Росгвардейцы остановились, чтобы убедиться в безопасности чужого имущества. Спустя несколько минут из лесного массива вышел хозяин автомобиля и, заметив сотрудников Росгвардии, резко изменил направление движения и выбросил из кармана полиэтиленовый сверток.

Страже порядка приняли решение проверить у гражданина документы. В ходе осмотра росгвардейцы обнаружили рядом с машиной пакет с веществом неизвестного происхождения.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по г. Сыктывкару. Мужчина 1987 года рождения был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. В результате экспертизы вещество признано наркотическим. По данному факту проводится проверка.