Сыктывкарские росгвардейцы провели мастер-класс с детьми по изготовлению новогодних поделок

Начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Коми майор полиции Вера Крючек провела мастер-класс по изготовлению новогодних поделок с третьеклассниками Русской гимназии.

Сотрудница Росгвардии хороша знакома детям, так как является частой гостей в их классе и проводит для ребят различные занятия.

Офицер поприветствовала школьников, рассказала ребятам, что для неё с детства Новый год — самый любимый праздник, и что до сих пор она верит в чудеса и волшебство. Затем Вера Крючек показала ребятам несколько вариантов поделок: открытку с объемной новогодней елью внутри, поделку с объемными шарами и новогодними колпачками и предложила выбрать понравившуюся творческую работу. Мастер-класс проходил в сказочной атмосфере, так как в процессе изготовления елочных игрушек и открыток дети делились своими желаниями, фантазиями и мечтами.

Каждая поделка и игрушка была сделана с большой увлеченностью, душой и теплотой новогоднего праздника. Кто-то из ребят поделился, что изготовленную открытку подарит маме, кто-то сказал, что украсит класс в школе, а группа мальчишек и девчонок предложила подарить поделки детям с ограниченными возможностями здоровья. Идею поддержал весь класс. Все новогодние открытки и поделки будут вручены ребятам, находящихся в лечебных учреждениях.

В завершение мероприятия Вера Крючек пожелала ребятам успешной учебы, ярких каникул и раздала им конфеты.