Сыктывкарские росгвардейцы оказали содействие полицейским в задержании злоумышленника, незаконно приникшего в магазин

В ночное время мужчина путем вскрытия входной двери незаконно проник в помещение торгово-продуктового ларька по Октябрьскому проспекту. Злоумышленник похитил рыбу — семгу, хариус, кижуч, окуня, щуку, а также различные виды растительного масла на общую сумму более 22 тысяч рублей.

Сотрудники магазина, обнаружив взломанную дверь и заметив пропажу товара, сообщили о случившемся в дежурную часть полиции УМВД России по г. Сыктывкару. На месте происшествия полицейскими была составлена ориентировка на подозреваемого в хищении имущества и передана всем пешим и автопатрулям полиции и Росгвардии.

Группа задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, опознала мужчину, схожего по приметам в ориентировке, и доставила его в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1989 года рождения, ранее попадавший в поле зрения полицейских.

По данному факту проводится проверка.