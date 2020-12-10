Сотрудники воркутинского ОМОН провели показательные выступления для кадетов

В рамках патриотического воспитания бойцы ОМОН (г. Воркута) Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в посвящении кадетов общеобразовательных школ № 26 и № 13.

Обращаясь к школьникам с напутственными словами, сотрудники спецподразделения пожелали юным кадетам успешной учебы, твердости духа и стремления в овладении знаниями.

Произнося слова кадетской клятвы, мальчишки и девчонки дали торжественное обещание быть честными и дисциплинированными, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, верно и самоотверженно служить своему Отечеству.

Затем почетные гости вручили ребятам удостоверения и погоны кадета. В завершение мероприятия росгвардейцы продемонстрировали приемы рукопашного боя, а также боевые и спортивные навыки.