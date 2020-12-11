Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми приняли участие в прямой линии по вопросам личной безопасности в период новогодних праздников

В Сыктывкаре на площадке службы Общественной приемной Главы Республики Коми в онлайн-режиме состоялась прямая линия по вопросам безопасности граждан в новогодние праздники. Участниками мероприятия стали старший инспектор отделения контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми майор полиции Кирилл Исаков, начальник отдела организации охраны объектов ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми» подполковник полиции Дмитрий Дружинин, начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Олег Атаманюк, начальник отдела надзорной деятельности города Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Сергей Грибко, а также представили информационных агентств «Комиинформ» и «БНК».

Подполковник полиции Дмитрий Дружинин рассказал жителям и гостям региона о том, что вневедомственная охрана осуществляет услуги по охранно-пожарной сигнализации, а также тревожной сигнализации. Преимущество охраны заключается в имущественной и личной безопасности граждан, что позволяет прибыть автоэкипажу Росгвардии на охраняемый объект, предотвратить трагедию и минимизировать ущерб имуществу. В свою очередь Сергей Грибко отметил, что в деревянных домах и домах, имеющих деревянные перекрытия, он рекомендует устанавливать подобные сигнализации. Также спикер обратил внимание на гирлянды, елочные игрушки, хлопушки и другие пиротехнические предметы, которые должны иметь сертификаты соответствия, и при их использовании необходимо соблюдать все меры пожарной и личной безопасности.

Инспектор лицензионно-разрешительной работы майор полиции Кирилл Исаков напомнил, что запрещается ношение оружия в период массовых и праздничных мероприятий, что влечет за собой административную, а порой и уголовную ответственность. Офицер напомнил о правилах хранения оружия и патронов к нему: хранение должно осуществляться по месту жительства, оружие нужно хранить в сейфах, а также исключить доступ третьих лиц к сейфу в целях предотвращения хищения.

Олег Атаманюк подвел итог встречи и подчеркнул, что безопасность зависит от каждого гражданина, а особое внимание необходимо уделить детям в праздничные и каникулярные дни — проводить с ними беседы, рассказывать о правилах поведения вблизи водоемов, обращения с бенгальскими огнями, общения с незнакомцами. Профилактические меры помогут исключить трагические случаи в длительные выходные.

В завершение мероприятия спикеры пожелали жителям и гостям региона хороших и безопасных новогодних праздников.