Сотрудниками вневедомственной охраны Республики Коми предотвращены хищения с охраняемых объектов

Сотрудниками группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми с 30 ноября по 6 декабря во время несения службы было задержано 27 человек за административные правонарушения. За неделю на пульт централизованной охраны поступило 92 сигнала «Тревога» из охраняемых объектов и квартир, из них в 12 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

В числе задержанных лиц оказались мужчины, находившиеся в состоянии опьянения и нарушавшие общественный порядок в магазинах и ночных увеселительных заведениях.

В первом случае нетрезвый посетитель зашел в один из ювелирных магазинов. Мужчина начал вести себя агрессивно. Администратор попросила гражданина покинуть торговый зал, однако он проигнорировал ее просьбу. Женщина нажала на кнопку тревожной сигнализации.

В другом случае молодой человек 1994 года рождения, находясь в ночном клубе Эжвинского района, разбил посуду, причинив ущерб на сумму более 4000 рублей. Злоумышленник отказался возместить ущерб и продолжил отдыхать. Сотрудник заведения нажал на тревожную кнопку. После того, как на место происшествия приехали росгвардейцы, мужчина добровольно заплатил за разбитую посуду. Конфликт в ночном заведении разрешился мирным путем без доставления молодого человека в дежурную часть полиции.

Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о срабатывании сигнала «Тревога» в гипермаркете по Сысольскому шоссе. Как выяснилось на месте происшествия, служба безопасности заметила по камерам видеонаблюдения мужчину, который выпил алкогольную продукцию прямо в торговом зале, не заплатив за нее. Росгвардейцы доставили злоумышленника в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.