Сегодня в Эжвинском районе столицы Коми открыли еще одну модельную библиотеку.

Напомним, ранее здесь уже модернизировали детскую библиотеку «Алый парус», теперь же очередь дошла и до книгохранилища имени Ивана Куратова. Тысячу новых книг, новую мебель и современную технику удалось закупить за счет гранта Главы Коми, всего же на обновление потратили 5 млн. рублей. Так, в библиотеке появился Куратов-холл – арт-зона с интерактивной экспозицией, посвященная основоположнику коми литературы, а также инфозона с материалами о библиотеке и ее образовательных ресурсах. К слову, ранее в учреждении уделяли особое внимание изучению родного края, однако после обновления появилась возможность вывести уроки краеведения на новый уровень.