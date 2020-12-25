Рыбалка в снегопад Часть 3 Искали ерша, а нашли окуня ! Налим на палки

Как же всё таки здорово встречать новый день в лесной избе. И завтрак на печке получается особенно вкусным, и чай душистый, и даже маленький радиоприёмник вещающий новости и прогноз погоды дополняет всю картину романтики и душевного спокойствия от нахождения в глухой тайге. Утро начинаем с поисков ерша, но неожиданно находим окуня хороших размеров, и получаем огромное удовольствие от жадных поклёвок полосатого хищника. Ну а проверка палок не оставила нас без налима ! Рыбалка продолжается ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!