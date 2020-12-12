РЫБАЛКА на НАЛИМА / Проверка ПРОДОЛЬНИКОВ от Светланы / Не густо, НО и НЕ пусто

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Друзья всем привет. а мы как всегда на водоеме и у нас очередная проверка продольников на налима. в этот раз светлана выразила желание проверить продольники. и хотела поймать самого большого налима в этом сезоне. но продольники на налима простояли два дня и наживка просто не выжила. было очень много сходов с продольников на налима. но светлана без рыбы не осталась. ей удалось поймать несколько налимов. так же рано утром мы приехали на водоем наловить живца. а точнее ерша. а у нас наоборот клевала зачетная плотва. и мы решили сделать микс из наживки. на один крючок продольника на налима мы наживили плотву а на другой ерша. очень интересно что принесет проверка завтра. будем надеяться на большого налима. и если попадется рыба я вам обязательно покажу. хотя в ролике вы видели какая сейчас конкуренция по ловле налима. рыбаков и снастей просто куча. надежда на то что к следующей неделе основная масса охотников на налима сдастся. ну а вам как говорится нхнч на ваших водоемах и увидимся на следующих рыбалках.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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