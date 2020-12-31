Рабочая встреча с Общественной палатой Республики Коми

Владимир Уйба призвал Общественную палату Коми формировать «народную повестку».

В преддверии Нового года Глава Республики Коми побывал в региональной Общественной палате, где пообщался с её действующим составом. Во встрече также принял участие зампред Правительства республики по внутренней политике Дмитрий Самоваров, курирующий вопросы взаимодействия органов исполнительной власти региона с институтами гражданского общества.

Владимир Уйба поблагодарил общественников за работу и ответил на вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона и взаимодействия органов исполнительной власти республики с институтами гражданского общества.

Глава республики отметил, что Общественная палата Республики Коми является эффективной площадкой для диалога между гражданами и властью, для общения по самым важным для жителей республики вопросам. В зоне внимания общественников находятся такие направления, как развитие некоммерческого сектора, вопросы экологии, здравоохранения, культуры, образования, работа с молодёжь и другие.

https://rkomi.ru/news/437