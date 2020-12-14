Проще говоря. 11.12.2020. Что делать с мусором? Хоронить в земле, перерабатывать или уничтожать?

Журналист Виталий Шахов в программе «Проще говоря» задается вопросом: почему никто не протестует против котельных на мазутном топливе в каждом населенном пункте, печного отопления в частном секторе, систем сжигания промышленных отходов, прямо сейчас активно используемых в промышленных зонах.

На неделе завершился 30-дневный марафон по доработке республиканской территориальной схемы по обращению с отходами.

Так эту веху обозначила в своём инстаграмме руководитель рабочей группы, заместитель председателя правительства республики Ирина Бахтина.

За два года мусорной реформы к этой самой схеме накопилось сто семьдесят страниц замечаний, рекомендаций и просто «пожеланий».

Это только то, что «перелопатили» за тридцать дней министерство природных ресурсов и две специально созданные межведомственные рабочие группы.

Обсуждения проходили на самых разных площадках: в муниципалитетах, госсовете, в общественной палате. Основные «круглые столы» транслировались в интернете.

Одна из нерешённых проблем – бесхозные свалки в удалённых сельских районах. Надзорные органы обращают внимание правительства на отсутствие законных оснований для эксплуатации исторически сложившихся так называемых «площадок для накопления» и перегрузки отходов в девяти муниципалитетах.

Документы на эти свалки оказались утерянными… если они вообще существовали — и в настоящий момент не подлежат восстановлению. Подходящих по целевому назначению участков за четыре года мусорной реформы муниципалитеты тоже не нашли.

На строительство новых полигонов и площадок временного хранения твердых бытовых отходов в качестве субсидий муниципалитетам из республиканского бюджета на 2021 год запланировано 156 с половиной миллионов рублей. Но их проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию займут не один месяц. Тем временем Росприроднадзор и органы прокуратуры могут перейти от слов к делу в любой момент. А это не только немалые штрафные санкции. Это и элементарная невозможность пользоваться историческими площадками для перегрузки собранного в небольших населённых пунктах мусора для дальнейшей отправки магистральными мусоровозами на действующие большие полигоны.

Да и сама такая перевозка с логистическим плечом свыше 200 километров серьёзно утяжеляет республиканский тариф и делает вывоз не подлежащих переработке смешанных отходов поистине «золотым». Именно величина тарифа, ложащегося на плечи городского населения и предпринимателей, стала источником «аллергии» на мусорную тему в Коми за последние три года.

И что делать?

Региональный оператор предложил включить в территориальную схему на двадцать первый год 4 экспериментальных установки по так называемой деструкции твёрдых бытовых отходов.

Эта тема отдельно обсуждалась на круглом столе в общественной палате.

В принципе, та самая Европа, на которую постоянно равняются наши экологи, идёт именно по этому пути. Условно он называется «энергия из отходов» и предполагает преобразование мусора в твёрдое топливо с дальнейшим получением тепловой или электрической энергии либо в зольный остаток, используемый в производстве материалов дорожного строительства. По такому принципу, например, работает финская технология «Тиранозавр», поскольку даже в условиях идеальной логистики и при максимально высокой дисциплине раздельного сбора отходов отправить на переработку можно лишь те фракции, которые ей подлежат, а это (в лучшем случае!) не более 60 процентов. Из огромного разнообразия пластика, например, переработке подлежат лишь полиэтилены, ПЭТ и полипропилен. Всё остальное ни сжигать традиционным методом пиролиза, ни захоранивать нельзя.

В Европе хоронить всё возрастающие объёмы отходов потребления уже просто негде. У нас места хватает… вроде бы. Но одной из проблем с отводом земель под полигоны в черте населённых пунктов стало именно то, что жители категорически не хотят видеть рядом со своим домом такие места накопления. Вот и растут на землях лесного фонда — вместо грибов — новые и новые свалки.

Да и законно действующие полигоны в Сыктывкаре и Ухте тоже практически на пределе расчётной мощности. Ведь все так называемые «хвосты» — это то, что переработать и утилизировать на месте невозможно — из отдалённых районов свозят со всего региона (за 400-500 километров) именно сюда. Схема кривая, не дающая ни сбалансировать тарифную нагрузку по справедливости, ни решить вопрос обращения с отходами комплексно, как это делается сейчас в большинстве субъектов федерации и как это сделано в странах Северной Европы уже давно.

Экспериментальные установки так называемой термической (тепловой) деструкции во многом опережают западные образцы. И уже применяются в центральных регионах России, не вызывая нареканий со стороны населения и экоактивистов.