Поздравление с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников Детского дома № 3 г. Сыктывкара

Владимир Уйба поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников Детского дома № 3 города Сыктывкара.

Накануне праздников, 28 декабря, Глава Республики Коми Владимир Уйба, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, исполняющий обязанности министра образования, науки и молодёжной политики региона Наталья Якимова посетили Детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Дорогие ребята, я хочу пожелать вам в наступающем году обязательно мечтать, обязательно загадывать желания и стремиться их исполнить, — пожелал Владимир Уйба. – Совсем необязательно желать что-то только себе. Можно пожелать здоровья и счастья своим родным и близким, можно пожелать исполнения мечты своего друга. И это будет, наверное, самое искреннее и самое правильное желание. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Абсолютно уверен, что он будет счастливым и радостным, принесёт очень много доброго и светлого. Я хочу пожелать вашим наставникам, дорогим и любимым педагогам терпения и здоровья. Всего вам самого доброго!»

В этом году праздничную ёлку в Детском доме № 3 украсили открытками с пожеланиями воспитанников. Гостям предложили поддержать предновогоднюю акцию, организованную в учреждении по формату всероссийской. Глава Республики Коми выбрал несколько открыток.

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