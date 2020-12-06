Послематчевые комментарии Брианны Тернер к победному матчу НИКА Сыктывкар -Динамо Новосибирск 56:51

— Мы могли сыграть лучше. Игра получилась напряженной, было довольно много промахов из-под кольца, со штрафных. Но в защите как команда мы сыграли хорошо, пропустив только 50 очков.

Это моя вторая игра и все пока что складывается как нельзя лучше. Будем еще тренироваться, будем сильней, чем сейчас, так что, надеюсь, уже в следующем матче сыграем на полную мощность.

Да, следующая игра будет в Красноярске. Разница в часовых поясах для меня может стать непривычной, но это лишь особенности нашего чемпионата, но не переживайте – мы быстро адаптируемся к новым условиям, — рассказала Брианна Тернер.