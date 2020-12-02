Посещение детского реабилитационного центра им. И.П. Морозова в посёлке Краснозатонский
Владимир Уйба посетил детский реабилитационный центр в сыктывкарском посёлке Краснозатонский.
Глава Республики Коми ознакомился с инфраструктурой учреждения, пообщался с коллективом, а также поздравил воспитанников с наступающим Новым Годом.
Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями имени Ивана Павловича Морозова – это уникальное учреждение, в котором получают помощь дети с органическим поражением центральной нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Центр расположен в сосновом бору местечка Лемью. Здесь созданы необходимые условия для социального обслуживания: имеется 5 спальных корпусов для круглосуточного проживания детей, медицинский и учебный блоки, хозяйственный и административный корпуса.
Основной задачей программ реабилитации для детей является поэтапное развитие навыков и умений, педагогическая коррекция, постоянная физическая и социальная адаптация, медицинская помощь.
https://rkomi.ru/news/349