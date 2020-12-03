Отрасль образования в Республике справилась с задачами, несмотря на пандемию.

Сложная эпидобстановка, переход на дистанционный формат обучения и другие вызовы не помешали региону достичь хороших показателей. Так, например, в этом году удалось ввести в эксплуатацию сразу несколько новых школ – в сыктывкарской Орбите, Красном Затоне, Часово и Дутово. Вот-вот завершится строительство и в Визинге. Новые здания не только делают процесс обучения более комфортным, но и, что важно, решают проблему двух смен. В следующем году работу по этому направлению планируется продолжить. В 21-м в Помоздино появится новая школа на 400 мест.