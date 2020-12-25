Открытие Центра цифрового образования детей «IT-куб» в селе Выльгорт Сыктывдинского района

Нацпроект «Образование»: в селе Выльгорт открылся Центр цифрового образования детей «IT-куб».

Учреждение создано на базе районного центра внешкольной работы. Сегодня, 25 декабря, состоялась церемония открытия Центра. В ней принял участие Глава Республики Коми Владимир Уйба.

«Погружение детей в мир цифрового программирования, изучение компьютерной грамотности – это очень важная составляющая их обучения и развития. Цифровизация сегодня проникла во многие сферы жизни общества, и наши дети должны обладать этими знаниями. Поэтому мы целенаправленно реализуем такие проекты в отрасли образования. На днях открыли детский технопарк «Кванториум» в Ухте, стационарный и мобильный, уже второй по счёту в республике. А сегодня открыли IT-куб в Выльгорте, в котором сельские дети смогут получить хорошую подготовку к программам технических вузов. И это, безусловно, очень важно», — отметил глава республики.

https://rkomi.ru/news/424