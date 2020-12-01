Оперативное совещание по вопросам реконструкции Республиканского стадиона
Владимир Уйба провёл оперативное совещание по вопросам реконструкции Республиканского стадиона.
Совещание состоялось на территории спортивного объекта, который после реконструкции примет Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2021 года.
Реконструкция началась в декабре прошлого года, работы выполняет строительная компания из Сербии. В ходе совещания Глава Республики Коми Владимир Уйба заслушал информацию о проводимых мероприятиях по реконструкции стадиона.
На объекте задействовано 536 человек. Завершены бетонные работы по трибуне запасного поля, пуско-наладке системы холодоснабжения ледовой арены запасного поля, закончен монтаж системы холодоснабжения на основном поле стадиона.
Смонтирован фасад южной трибуны, ведётся установка фасадной системы западной и северной трибун. Завершён монтаж металлоконструкций навеса над западной трибуной, выполнено остекление западной, северной, южной трибун и трибуны запасного поля. Смонтированы 2 из 3-х световых табло, устанавливается шумозащитное ограждение. Завершён монтаж прожекторов на мачтах освещения на обоих полях, заканчивается пуско-наладка системы освещения игровых полей.
На объект по постоянной схеме подключено электроснабжение и теплоснабжение. Продолжается внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных систем.
https://rkomi.ru/news/342