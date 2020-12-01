Владимир Уйба провёл оперативное совещание по вопросам реконструкции Республиканского стадиона.

Совещание состоялось на территории спортивного объекта, который после реконструкции примет Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2021 года.

Реконструкция началась в декабре прошлого года, работы выполняет строительная компания из Сербии. В ходе совещания Глава Республики Коми Владимир Уйба заслушал информацию о проводимых мероприятиях по реконструкции стадиона.

На объекте задействовано 536 человек. Завершены бетонные работы по трибуне запасного поля, пуско-наладке системы холодоснабжения ледовой арены запасного поля, закончен монтаж системы холодоснабжения на основном поле стадиона.

Смонтирован фасад южной трибуны, ведётся установка фасадной системы западной и северной трибун. Завершён монтаж металлоконструкций навеса над западной трибуной, выполнено остекление западной, северной, южной трибун и трибуны запасного поля. Смонтированы 2 из 3-х световых табло, устанавливается шумозащитное ограждение. Завершён монтаж прожекторов на мачтах освещения на обоих полях, заканчивается пуско-наладка системы освещения игровых полей.

На объект по постоянной схеме подключено электроснабжение и теплоснабжение. Продолжается внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных систем.

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