ОНФ в рамках проекта #ПРО_НЕЕ провел всероссийский опрос матерей детей-инвалидов

Общероссийский народный фронт провел всероссийский опрос в рамках проекта #ПРО_НЕЕ с 7 по 14 декабря 2020 г. В нем приняли участие около 2500 женщин из 68 регионов РФ, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Цель опроса – определить основные потребности и запросы, а также планы аудитории, узнать больше о положении и состоянии их семей. Проект #ПРО_НЕЕ инициирован, чтобы создать сообщество женщин – мам, бабушек, сестер, заботящихся о детях-инвалидах.

Средний возраст опрошенных женщин составил 39 лет. В большинстве случаев (98%) – это ­мамы, 2% – бабушки, сестры и тети детей-инвалидов. Средний возраст детей с ОВЗ, мамы которых прошли опрос, – 11 лет. Заболевания – самые разные, опрошенные указали более 20 видов.

97% респонденток заявили, что нуждаются в помощи по уходу и воспитанию особенных детей, поскольку их рук и сил не хватает. 72% женщин не имеют возможности работать полный день, так как все свое время посвящают детям. 30% семей не решаются родить второго ребенка, потому что забота о ребенке с ОВЗ отнимает все силы. 48% женщин нуждаются в психологической помощи, им не хватает времени на себя и свои потребности, нужды ребенка стоят на первом месте.

При этом 41% опрошенных отметили, что делают все сами, не получая помощи от родных и близких. 54% респонденток нуждаются в организации качественного досуга для себя и своей семьи, а 26% опрошенных женщин необходима помощь юристов. У 24% мам отсутствует возможность передвигаться самостоятельно без дополнительного транспортного сопровождения.

«Опрос, который мы провели, показал нюансы и задачи, с которыми сталкивается практически каждая особенная мама. Мы говорим спасибо всем женщинам, которые откликнулись, подчеркну, что самыми активными были представительницы Московской, Иркутской областей и Пермского края. Мы наглядно убедились, что проект Народного фронта #ПРО_НЕЕ востребован, а основное пожелание к его результатам – получить другие краски в жизни, найти себя и быть женщиной, а не только мамой и няней. Теперь мы знаем, как построить проект так, чтобы он был максимально эффективным. Начнем реализовывать наши идеи уже сегодня», – отметила руководитель Департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.

«Результаты опроса мам особенных детей помогли нам также узнать актуальные запросы и темы будущих мероприятий. Это поможет нам грамотно подобрать обучающие курсы, спикеров и партнеров для проекта. Я уверена, что наши мероприятия будут интересными и полезными! И от всех особенных мам благодарю ОНФ за внимание к такой тонкой аудитории, как женщины, воспитывающие детей с ОВЗ», – добавила председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья (АРДИП), оператор проекта #ПРО_НЕЕ Инна Орлова.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте.