ОНФ в Коми обратил внимание властей Сыктывкара на теплотрассы, укрытые ковром жителями улицы Зои Космодемьянской

Жители улицы Зои Космодемьянской в Сыктывкаре, устав ждать ремонта изоляции теплосетей, сами утеплили поврежденный участок трубы подручными средствами – ковром. Зафиксировав эту ситуацию во время очередного мониторинга ОНФ «С теплом – труба», активисты Общероссийского народного фронта в Коми обратились в местные органы власти для решения вопроса.

Представители регионального отделения ОНФ пояснили, что еще в апреле 2020 г. выявили повреждения изоляции теплосети в районе домов № 22 и 22б на улице Зои Космодемьянской в Сыктывкаре. Общественники обратились к местным властям. Администрация провела работы с собственником трубы, после чего один участок около дома № 22 был отремонтирован. Однако другой поврежденный участок в районе дома № 22б остался без ремонта и утепления. Осенью 2020 г. активисты Народного фронта повторно обратились к властям Сыктывкара для принятия мер по этому поводу, однако и тогда реальных действий не последовало.

В итоге в декабре 2020 г., когда уже начались морозы, достигавшие температуры ниже 25 градусов, кто-то из жителей утеплил трубу собственным ковром. Сигнал об этой ситуации, а также о том, что поврежденный участок так и не был отремонтирован, люди направили в ОНФ.

«Оголенная труба — это потеря тепла и холодные батареи в квартирах жителей. И, конечно, ковер на неотремонтированной трубе — это горечь и отношение местных жителей к бездействию тех, кто отвечает за данную коммуникацию. В рамках мониторинга ОНФ «С теплом — труба» власти Сыктывкара обычно реагируют быстро и продуктивно, оперативно взаимодействуют с собственниками коммуникаций и недостатки устраняются. Но в случае на улице Зои Космодемьянской так не случилось. Будем разбираться. Мы еще раз обратились в администрацию Сыктывкара по этому вопросу и будем добиваться результата», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.