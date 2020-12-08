ОНФ в Коми добивается ремонта всех поврежденных участков теплотрассы в поселке Гарьинский Сыктывдинского района

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Коми власти Сыктывдинского района включили все участки тепловой сети с поврежденной изоляцией в поселке Гарьинский в планы ремонта на 2021 г. Об этом общественников официально проинформировало руководство районной администрации.

«Участки тепловой сети, требующие замены теплоизоляционного покрытия, включены в план текущего ремонта и повышения энергетической эффективности на 2021 год», — рассказал заместитель руководителя администрации Сыктывдинского района Андрей Коншин.

Ранее активисты ОНФ на основании жалобы граждан добились ремонта самого проблемного участка этого трубопровода, ведущего к многоквартирному дому № 2А на улице Октябрьской. Жители поблагодарили общественников за помощь.

В то же время дальнейший мониторинг ОНФ «С теплом – труба» показал, что в других местах тепловой сети тоже есть участки с нарушениями изоляции. Общественники повторно обратились в администрацию.

«Сейчас все участки с нарушенной изоляции администрация района поставила в план ремонта. Отмечаем, что власти положительно отреагировали на мониторинг «С теплом – труба». Главное, чтобы дело было доведено до конца и планы ремонта были исполнены без задержек. Возьмем этот вопрос в поселке Гарьинский Сыктывдинского района на особый контроль, в том числе с участием местных жителей», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.

Напомним, активисты ОНФ с 2017 г. по всей стране проводят мониторинг «С телом – труба», в ходе которого инспектируют состояние теплотрасс надземного типа. Эксперты Народного фронта выявляют случаи повреждения теплоизоляции трубопроводов, либо ее отсутствие, обращаются в органы власти для исправления ситуации. Сигналы о выявленных нарушениях можно направлять, заполнив онлайн-форму в сети Интернет.