ОНФ проверит выплаты медикам, работающим в «красной зоне»

ОНФ с 22 по 26 декабря 2020 г. по поручению Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина в целях контроля за соблюдением порядка начисления работникам медицинских организаций специальной социальной выплаты за оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией Сovid-19 проведет опрос. Респондентам будет предложено указать, насколько они осведомлены о специальных социальных выплатах, а также указать число смен и размер полученной социальной выплаты.

Исследование пройдет при поддержке Национальной медицинской палаты, Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, профессиональной социальной сети «Доктор на работе», а также с привлечением медицинских работников, ранее участвовавших в исследованиях ОНФ и региональных активистов. Итоги исследования будут представлены Президенту Российской Федерации. Опрос можно пройти на портале «Народный контроль».

Новый порядок обеспечения работников медицинских организаций специальной социальной выплатой предусмотрен с ноября 2020 г.

«Для нас важно, чтобы выплаты производились вовремя и в полном объеме. Врачи, работающие на передовой, не должны быть обделены положенными средствами от государства из-за каких-то формальных недочетов», – заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.

По новым правилам выплата назначается за количество отработанных смен с больными коронавирусной инфекцией в зависимости от характера оказываемой помощи (скорая, специализированная) и должности (например, врач или средний медицинский работник). На выплату также смогут претендовать медицинские работники с высшим немедицинским образованием, сотрудники патанатомических отделений и некоторые другие категории работников, участвующие в оказании медицинской помощи больным Covid-19. Выплаты будет осуществлять Фонд социального страхования по представленным спискам нуждающихся работников из медицинских организаций.