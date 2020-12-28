ОНФ проведет марафон благодарностей в прямом эфире

29 декабря на площадке открытого диалога МЕДИА.ОНФ в 10:00 стартует марафон, которым Общероссийский народный фронт подведет итоги 2020 г., поблагодарит героев и партнеров своих проектов.

В студии ОНФ, а также в онлайн-включениях о наиболее интересных и важных результатах деятельности расскажут руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и сопредседатели Центрального штаба Леонид Рошаль, Елена Цунаева, Елена Шмелева, Алексей Комиссаров и Сергей Когогин. Чего удалось достигнуть ОНФ, зрители прямого эфира узнают от руководителей, кураторов и амбассадоров проектов Движения. Многие активисты будут включаться в диалог прямо с рабочих локаций. Так, координатор проекта «Народный фермер» Олег Сирота присоединится к марафону с фермы.

Общероссийский народный фронт – это десятки тысяч неравнодушных граждан, активистов Движения, работающих по всей стране. На прямой связи со студией будут регионы России. Мурманчане, напоминая о важной жилищно-коммунальной акции ОНФ «С теплом – труба», покажут, сколько котов греется в их городе на теплотрассах с изношенной теплоизоляцией.

Участники команд «Молодежки ОНФ» напомнят о своих ярких акциях.

Трехчасовой прямой эфир проведет телеведущий и координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков.

ОНФ приглашает журналистов присоединиться к трансляции и вместе отметить важные вехи уходящего года.