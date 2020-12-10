ОНФ призвал создать единую базу неизвестных пациентов для облегчения поиска пропавших

Эксперты проекта ОНФ «Поиск» поддерживают сегодняшнее принятие Госдумой законопроекта с поправками к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который открывает новые возможности для поиска пропавших людей. Он был разработан по поручению Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина в ответ на обращение координатора проекта ОНФ «Поиск», председателя поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и члена Общественной палаты РФ Григория Сергеева. Однако общественники заявляют, что законопроект не дает эффективные инструменты работы добровольческим поисково-спасательным отрядам.

Ежегодно в России пропадают без вести более 180 тыс. человек, из которых 20–25 тыс. остаются ненайденными. По оценкам экспертов, более 80% из них находятся либо в медицинских учреждениях как неизвестные пациенты, либо поступили в морг как неопознанные тела, либо как неизвестные захоронены за государственный счет. Огромные ресурсы полиции, добровольцев и родственников тратятся на их поиск, но во многих случаях найти людей в медицинских учреждениях невозможно. Законопроект требует от медицинских организаций передавать информацию о неидентифицированных пациентах и телах в полицию. Ранее это требование распространялось только на случаи причинения вреда здоровью в результате противоправных действий.

«Это технический закон, который дает возможность передавать информацию из лечебного учреждения в базу неизвестных пациентов. Мы его поддерживаем. Самое главное впереди – создание единой базы, обеспечение ее всероссийской работы, гарантия попадания в нее всех неизвестных пациентов, неопознанных трупов и лиц, захороненных за государственный счет. Не менее важна доступность данных для полиции, родственников пропавших и для добровольцев. От того, кто и с какой энергией будет работать над созданием базы, от глубины понимания проблемы прямо пропорционально зависят шансы пропавших на скорейшее обнаружение», – подчеркнул Сергеев.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной думы Николай Говорин, который представлял законопроект, прокомментировал перспективы создания базы и инициативу добровольцев: «Принятие закона отвечает на актуальный запрос и открывает возможности для создания системы поиска людей, в том числе и для создания федеральной базы неизвестных пациентов. По своему многолетнему опыту в психиатрической клинике хорошо знаю, что иногда в клинику поступали пациенты, которые в результате возникших у них психотических расстройств не могли достаточно продолжительное время сообщать данные о себе, и при этом их разыскивали родственники и объявляли в розыск. Такая база востребована. Вопрос доступа к этой базе надо продумать. Добровольцы занимаются нужным делом, не надо ставить барьеры в их деятельности. ОНФ – это организация, которая активно сотрудничает и с добровольцами, и с государственными органами. Мы в ОНФ можем дать сигнал руководству правоохранительных органов и вместе разработать механизм взаимодействия с добровольцами, который можно прописать в подзаконном акте».

После принятия в Госдуме законопроект поступит для одобрения в Совет Федерации. Член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко отметила актуальность законопроекта: «Причины, по которым пациент оказывается неспособным сообщить данные о своей личности, не ограничиваются потерей сознания, памяти или деменцией, поэтому в законопроекте используется формулировка «пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности». Речь идет в том числе и о малолетних детях, больных в коме или потерявших память. Сейчас эти данные составляют медицинскую тайну и охраняются законом, поэтому родным таких пациентов приходится наугад обзванивать все больницы. Охраняемые принятым законом сведения о гражданах не должны охраняться в ущерб самим этим гражданам».

«Считаю, что данный закон на самом деле защищает права граждан. В этой связи убеждена, что Совет Федерации поддержит принятый закон. Главное, чтобы излишне буквальное понимание обязанности уведомлять полицию о гражданах, чья личность не установлена, не привела к тому, что каждый гражданин, потеряв сознание, потеряет вместе с ним и право на врачебную тайну. О дополнительной нагрузке на медработников речи не может быть, так как закон направлен на защиту охраны и здоровья граждан, а это – приоритет для государства. И все действия государства на это направлены в первую очередь. Добровольцы активно помогают полиции, но, как и все, могут действовать только в рамках существующего законодательства. Если они не являются медицинскими работниками, то не могут быть допущены к врачебной тайне, но нужно обеспечить возможность их участия в поиске», – заключила Кусайко.