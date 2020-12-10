ОНФ открывает онлайн-школу общественных инспекторов

Общероссийский народный фронт 14 декабря 2020 года запускает обучение в онлайн-школе общественных экологических инспекторов «ЭКОшкола». Стать участником может любой желающий, достигший 18 лет. Обучение абсолютно бесплатно.

«Не можете пройти мимо мусорной свалки? Вас беспокоит грязный воздух или странный цвет воды? Вы не равнодушны к экологии своего города, района и всей Республики Коми, но не знаете, как это исправить? Станьте экологическим инспектором! Общественный экологический инспектор — это человек, который может реально помочь окружающей среде и, самое главное, сделать это правильно и грамотно. Экологический инспектор – это человек, который помогает выявлять правонарушения в области охраны окружающей среды. Он может участвовать в проверках, самостоятельно обследовать территории и сообщать в Межрегиональное управление Росприроднадзора и Минприроды Коми о нарушениях. Институт общественных инспекторов был создан по поручению Президента РФ», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Напомним, в ноябре 2020 г. активисты ОНФ в Коми на встрече с представителями Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу обсудили планы совместной работы по профилактике экологических нарушений, а также работу по реализации образовательного проекта онлайн-школы общественных экологических инспекторов «ЭКОшкола». Сейчас эта работа в республике входит в практическую плоскость, отметили общественники.

После прохождения курса каждый обучающийся сможет видеть экологические нарушения и грамотно сообщать о них в надзорные органы. Также онлайн-школа поможет всем слушателям курса подготовиться к сдаче экзамена в региональных органах экологического надзора. После сдачи такого экзамена выдается удостоверение государственного образца. Оно будет подтверждать, что гражданин является общественным инспектором и может осуществлять все его полномочия.

Курс проводится в рамках проекта «Экозабота» и будет состоять из 10 видеоуроков. Урок длится 30-40 минут. Каждая лекция посвящена одному из направлений экологии. Все участники курса узнают, кто такой общественный инспектор, и что он делает, научатся понимать экологическое законодательство и вместе с экспертами разберут самые популярные экологические нарушения. После каждой лекции участникам будут представлены материалы для самостоятельного изучения и небольшое задание для самоконтроля. На курсе будут показаны простые и понятные алгоритмы действий для экологического инспектора.

Руководителем и автором проекта выступил Александр Коган — эксперт тематической площадки ОНФ «Экология». Александр Коган отметил, что инспекторы представляют большую ценность для надзорных органов: «Общественные инспекторы – это неравнодушные, образованные, активные люди. Задача инспектора – не просто раскачать ситуацию, а довести ее решение до реализации».

Для обучения в онлайн-школе общественных экологических инспекторов необходимо заполнить регистрационную форму:

http://ekozabota.onf.ru/eco-school

Эксперты школы:

— Александр Коган — эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», Советник Руководителя Исполкома ОНФ, инициатор проекта «Экозабота».

— Николай Будуев – депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Ведет активную работу по защите озера Байкал и по охране лесов.

— Андрей Нагибин – руководитель Общественной организации «Зеленый патруль», Член Общественного совета при Росприроднадзоре. Более 20 лет занимается общественным экологическим контролем. В 2017 году в рамках проекта «Чистая страна» участвовал в мониторинге загрязненности атмосферного воздуха в регионах России.

— Олег Нуждов — руководитель Дирекции по управлению особо охраняемыми территориями Курской области. Главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Курской области.

— Александр Пригодин — эколог, гидролог, специалист по эпидемиологической безопасности водных объектов. Более 20 лет занимается вопросами безопасности водных объектов.

— Ярослава Дицевич — доцент кафедры прокурорского надзора Университета прокуратуры Российской Федерации, советник юстиции, кандидат юридических наук.

— Наталья Беляева — Заместитель председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам общероссийской общественной организации Деловая Россия, руководитель юридической компании Дельфи.

— Алексей Бардаков — эксперт ОНФ, адвокат.