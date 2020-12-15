ОНФ: Коми попала в число регионов, где асфальт на дорогах укладывают в снег

Общероссийский народный фронт продолжает проводить акцию #АсфальтВСнег. Проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» принимает сообщения граждан о случаях, когда строители укладывают асфальт в дождь, снег и при низкой температуре. Сообщить об этом можно на сайте проекта, через его мобильное приложение или страницы в соцсетях. По тем обращениям, которые граждане уже прислали в ОНФ, эксперты проекта направили запросы в администрации муниципальных образований или прокуратуру.

За время акции #АсфальтВСнег, которая стартовала осенью 2020 г., эксперты проекта зафиксировали 33 случая некачественного ремонта: шесть — в столице, пять — в Челябинской области, четыре в — Самарской области, три случая — во Владимирской, по два — в Псковской и Липецкой областях, Республике Коми, по одному — в Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Амурской, Архангельской, Оренбургской, Смоленской и Ярославской областях.

В Коми зафиксированы два случая укладки асфальта в снег осенью 2020 г. – в поселке Краснозатонском в Сыктывкаре и в Воркуте на улице Парковой. Если в Краснозатонском на момент ремонтных работ было еще не так много снега, то в заполярном городе строители уложили горячий асфальт в уже достаточно снежный период.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения «Специализированное дорожное управление» Воркуты Николай Прытков тогда заверил, что уложенный в ходе ямочного ремонта асфальт весной не сойдет.

«Активисты ОНФ в Коми проверят весной, как все будет на самом деле. Ситуация, когда поздней осенью, в снег, дорожники начинают спешно «заделывать дыры» на дорогах, в то время, когда в летний период работы ведутся ни валко, ни шатко — явление частое. Это говорит о недостаточном качестве подготовительных работ и взаимодействии собственников дорог с подрядчиками. Народный фронт продолжит мониторинг в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Коми», — прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Алексей Воронюк.

«Мы просим всех неравнодушных граждан сообщать о подобных нарушениях технологии – обязательно рассмотрим каждый случай и вместе будем добиваться того, чтобы некачественные работы были переделаны, а заказчики усилили контроль за дорожными работами в своих регионах», – заверил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.

Сообщить об укладке асфальта в снег и дождь можно:

– через сайт проекта https://dorogi-onf.ru/ – раздел «Хочу отметить дорогу»;

– через страницы проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram. Для этого необходимо сделать пост на стене группы (в «ВКонтакте» это можно сделать через раздел «Предложить новость») с фотографиями или видео, указать точное время и место – когда и где проводились работы. Обязательно добавьте хештеги #УбитыеДороги и #АсфальтВСнег, по которым ОНФ проводит мониторинг и сбор обращений;

– через свою страницу в Instagram – в публикации надо отметить проект @dorogirussia;

– через мобильное приложение проекта – раздел «Асфальт в дождь/снег». После модерации обращение появится на сайте www.dorogi-onf.ru. Скачать приложение можно в App Store и Google Play;

– обращение также можно направить на e-mail: help@dorogi-onf.ru.

Неблагоприятные погодные условия для дорожных работ – это температура воздуха от +10 до -10 градусов. То есть погода во многих регионах уже не позволяет укладывать асфальт без специального оборудования и материалов. Но чаще всего те, кто работают в неблагоприятных условиях, таким требованиям не следуют.