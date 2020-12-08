Офицер Росгвардии провел тематическое мероприятие для учащихся Сыктывкарского торгово-технологического техникума

В преддверии Дня Героев Отечества заместитель командира учебной роты по работе с личным составом Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии старший лейтенант Иван Витюк провел занятие для воспитанников военно-патриотического клуба «СКИФ».

Офицер рассказал о Санкт-Петербургском военном ордена Жукова институте войск национальной гвардии Российской Федерации, его истории и известных выпускниках. Старший лейтенант Иван Витюк, который сам является выпускником факультета морально-психологического обеспечения СПВИ Росгвардии, подробно проинформировал собравшихся о порядке поступления и критериях отбора кандидатов, об учебной деятельности и быте курсантов. Ребята узнали о выпускниках СПВИ ВНГ РФ, удостоенных высших государственных наград «Герой Советского Союза» и «Герой Российской Федерации».

В завершение мероприятия молодым людям был продемонстрирован фильм об образовательной и служебно-боевой деятельности военного института.