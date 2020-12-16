Образцовый ансамбль песни и танца «СИГУДЭК» признан заслуженным коллективом народного творчества РФ

Соответствующий приказ подписала Министр Культуры России Ольга Любимова. За 55 лет со дня основания «СИГУДЭК» неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов, и сегодня — это яркий представитель бережного сохранения песенно-танцевального искусства Коми народа, национальных традиций и уникальной культуры Севера. Сегодня в ансамбле – 150 человек, пять из них входят в основной концертный состав. Добавим, звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присваивается за высокие достижения в области народного художественного творчества, и, по сути, это признание заслуг коллектива на всероссийском уровне.