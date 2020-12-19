Обращение работников ООО «Региональный оператор Севера» 19.12. 2020 г.

В июне 2018 года состоялся конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, по результатам которого победило ООО «Ухтажилфонд».

Напоминаем, проведение конкурса — вопрос для бедных, никто из его учредителей на соблюдение демократических и законных принципов особо не оглядывался. Бывший вице-премьер Коми Максимова в сговоре со своим мужем, который являлся заместителем генерального директора АО "Коми коммунальные технологии" (ККТ), откровенно назначили сговорчивую ооошку.

К сбору, транспортировке, обработке и захоронению мусора на всей территории Коми компания приступила с 1 ноября 2018. После начала работы на недостатки в деятельности регоператора указывали как представители органов власти, так и местные жители. Если говорить о недостатках — достаточно вспомнить историю мусорных коллапсов в начале 2020 года, когда жители нашего города просто поражались блестящей бездеятельности ООО "Ухтажилфонд". На протяжении года своей работы руководство "Ухтажилфонда" проявило себя в образе вечно ноющего падальщика, который по мановению Госсовета Коми накручивает на себя дополнительную финансовую помощь от 20 до 40 миллионов рублей.

Знаете, когда в.р садится в уютное кресло, когда в его окружении находятся чиновники республиканского ранга, как правило, он забывает о своих полномочиях. В том числе о людях, которых он взял на работу. Вспомните — все подвигшиеся на поприще денежных сборов за коммунальные платежи дармоеды пришли исключительно ради денег. Накручивая объём ТКО на каждого жителя Коми, выставляя счета всем организациям счетов с расчётами от фактической площади производственных помещений.

Вышибая через суды миллионы рублей, они потеряли страх возможной ответственности. От страха за наглое вымогательство средств от правительства Коми они избавили себя давно, видимо благодаря тесной дружбе с властьимущими, от которых ещё не избавилось новое руководство Республики Коми.

Смотрите, как они поступают со своими работниками. Послушайте слова работяг. Воркутинский участок "Ухтажилфонда", а ныне "Регионального оператора севера" приступил к уничтожению собственной структурной основы — людей. Жители Воркуты, возможно, были не уведомлены о вопиющих фактах, происходящих в месте дислокации участка. Руководство "Регионального оператора Севера" отказывается от финансовых обязательств даже перед собственными сотрудниками. В целом, денежные воронки Воркуты весьма активно всасывают в себя поборы с населения от деятельности КЭСК, Управляющих компаний (число их удвоилось, банкроты приступили к штамповке судебных приказов в адреса должников). Нам представляется, что случай с мусорным оператором будет исключительным, ибо забыв о своих людях, они провоцируют новые мусорные коллапсы, не только в Воркуте.

На самом деле, простые работяги страдают не только в этой организации. Но только приняли решение заявить о своих требованиях и нет ни одного закона, который запрещает им это сделать.

Работа исключительно в рамках Трудового кодекса, с учётом выходных и праздничных дней.

Поддерживаем ребят от первого до последнего слова, и не забываем — работать надо ради жизни, а не жить ради работы!