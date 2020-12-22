О финансовой грамотности говорили студенты колледжей и вузов с министром финансов республики

Что такое цифровая экономика? Какие инновационные технологии необходимо внедрять в школах, чтобы дети с ранних лет учились правильно считать деньги. О финансовой грамотности сегодня много и в неформальной обстановке говорили студенты колледжей и вузов с министром финансов республики. Все участники встречи – победители республиканского конкурса «Свет. Камера. Финансы». Волонтеры, активисты в своих учебных заведениях. Зачем уметь считать деньги – на этот вопрос студенты отвечают уверенно и помогают своими советами и другим.