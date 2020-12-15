«Новая Генерация» уступила клубу «Газпром Югра» в повторной игре выездной серии

Сыктывкарская «Новая Генерация» дала бой, но все же, уступила клубу «Газпром-Югра» в повторной игре выездной серии. Матч с соседями по турнирной таблице прошел накануне в подмосковных Люберцах. На 13 минуте мяч в ворота нашей команды отправил Андрей Понкратов. Во втором тайме команды дважды обменялись голами. В составе «Новой Генерации» отличился Михаил Москалев. Поражение 2-3 и на сей раз — без очков в выездной серии. Тем не менее, сыктывкарцы остаются на 7 месте в табеле Суперлиги России. Следующие два матча наша команда проведет на домашней площадке — 18 и 19 декабря принимаем «Синару». Матчи пройдут без зрителей.