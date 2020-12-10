Необходимо выработать единую норму нефтеразливов для объявления режима ЧС.

Сегодня несовершенство нормативной базы дает предприятиям возможность либо несвоевременно сообщать о нештатных ситуациях на производстве либо сокращать цифры утечки горючих материалов. И таким образом, избегать частично ответственности. К примеру, в ноябре о нефтеразливе на реке Колва, в районе Харьяги, не сообщалось более 6 часов. Хотя горючее уже расплывалось по реке вниз по течению. Но на предприятии, где произошла утечка, ничего оперативно не предприняли. Из-за этой неизвестности местные власти, а нефтеразлив коснулся нашего Усинского района, не могли объявить режим ЧС.