Минстрой сообщил экспертам ОНФ о планах инвентаризировать жилые дома перед капремонтом, чтобы отсеять аварийные здания

В ходе круглого стола ОНФ по расселению аварийного жилья представители Минстроя России сообщили, что планируют ввести обязательную инвентаризацию домов перед капремонтом. Это должно исключить факты ремонта аварийных зданий. Общественники, в свою очередь, попросили Минстрой принять отдельную программу по расселению домов блокированной застройки, по сути – бараков, сооруженных до и во время Великой Отечественной войны.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», в России насчитывается более 1 млн домов блокированной застройки: это одноэтажные здания на 4-12 квартир, каждая из которых имеет отдельный вход. Минстрой исключил дома такого типа из программы расселения жилья на шестилетний срок, принятой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В Минстрое считают, что дом блокированной застройки – это индивидуальное жилое строение, там нет общедомового имущества и под программу расселения аварийного жилья они не подходят. А мы считаем, что не нужно искать формальные основания для отказа, а надо просто позаботиться о людях. Эти постройки возводили как временные бараки до и во время войны – туда селили рабочих государственных строек или эвакуированных заводов. И объявлять дома, в которых они живут с той поры, частными – нечестно», – подчеркнула член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ (ЦМБГС) Светлана Калинина.

Люди оказались заложниками ситуации: они не могут рассчитывать ни на капремонт, ни на расселение. По мнению экспертов ОНФ, общедомовым имуществом в таких домах вполне можно признать участок земли вокруг дома, крышу – было бы желание защитить интересы граждан.

Минстрой России разработал упрощенную процедуру признания жилых домов аварийными. Но представитель Фонда ЖКХ сообщил, что она не работает – муниципалитеты ничего об этой процедуре не слышали или не поняли, как ее применять на практике. Эксперты ОНФ попросили Минстрой провести для глав муниципальных образований обучающий вебинар на эту тему.

В свою очередь директор департамента ЖКХ Минстроя России Михаил Гилев сообщил, что вместе с коллегами дорабатывает поправки в Жилищный кодекс РФ, которые вскоре будут представлены на общественное обсуждение. Одна из тем поправок – обязательное техническое предпроектное обследование многоквартирных домов, по результатам которого будет приниматься решение о проведении капремонта или признании зданий аварийными.

Еще один острый момент, на который эксперты ОНФ обратили внимание федеральных чиновников, – большое количество домов, признанных аварийными несколько лет назад, однако планы по их расселению до сих пор не внесли. Жильцы не знают, какие перспективы их ждут, пишут на прямую линию Президенту, обращаются в ОНФ и боятся, что и в новом году останутся наедине со своими проблемами.

У этого есть и объективная причина – людей некуда переселить из опасных домов хотя бы на время. Субъекты РФ не используют средства, которые выделяет госпрограмма по расселению из аварийного жилья, на создание маневренного фонда.

«Тысячи граждан стоят в очередях на ремонт или расселение и живут в это время в ужасных условиях. А чиновники им говорят: отремонтируйте маневренный фонд за свой счет – и мы вас туда переселим. И чаще всего – это какие-нибудь старые общежития, которые находятся даже в худшем состоянии, чем расселяемые дома. Я считаю, что власти должны всерьез заняться этим вопросом, возможно, сделать перепланировку, модернизацию нежилых помещений в жилые», – отметил руководитель НП «ЖКХ. Контроль — Новосибирск», координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Новосибирской области Сергей Аверьяскин.

По мнению экспертов ОНФ, начать комплексно решать задачу по улучшению жилищных условий россиян нужно с инструментального обследования многоквартирных домов.

«Без него мы не понимаем весь масштаб бедствия: какие дома надо признавать ветхо-аварийными, какие – можно ремонтировать капитально, и поэтому получается кавардак, мы не решаем проблему комплексно. Но возникает вопрос – за чей счет мы будет делать техническое освидетельствование домов? Было бы идеально, если бы это была федеральная программа, и за счет бюджета мы бы за три года завершили такое обследование», – предложила руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

Все предложения региональных экспертов Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ направит в профильные ведомства.