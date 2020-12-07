Коми — в лидерах среди субъектов России по цифровой трансформации

Почти вся республика, 750 тысяч жителей, активно пользуются мобильным Интернетом. У нас 1-ое место в СЗФО по количеству безналичных оплат и второе по числу зарегистрированных на портале Госуслуг. Испытания этого года — переход на дистанционное обучение и удаленную работу — IТ отрасль выдержала успешно. Это и увеличение нагрузки на сети две трети. И оперативное создание системы цифровых пропусков для работающих граждан по поручению Главы Республики Коми.