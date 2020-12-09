Как работает ЦУР?

Система здравоохранения в эпоху коронавируса, состояние дорог и качество ЖКХ – вот темы, которые на сегодня больше других волнуют жителей. Такую выборку за первые дни работы сделали специалисты Центра управления регионом (ЦУР). Новая структура по мониторингу обращений заработала в Коми 16 ноября, а по всей стране ЦУРы начали полноценно включаться в работу с 1 декабря. По мнению Владимира Путина, получившийся механизм станет серьёзным инструментом решения проблем, с которыми сталкивается каждый человек.