Итоги года подвела Межведомственная комиссия по вопросам отдыха и оздоровления

Республика – один из немногих регионов, который провел полноценную детскую оздоровительную кампанию в условиях пандемии. Ребята из Коми отдохнули не только на базах наших лагерей, но и на черноморском побережье Краснодарского края и впервые Крыма. Так же детский отдых был организован в 16 городах-районах. Вся работа оздоровительной кампании была выстроена с учетом мер безопасности от коронавируса. Поэтому случаев КОВИДА в лагерях не было. Итоги года подвела Межведомственная комиссия.