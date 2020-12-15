Глава Республики принял участие в IV отраслевом форуме «ЛПК 360°: новая эпоха развития»

Он прошёл сегодня в онлайн формате. Участники – представители федеральных и региональных органов власти, инвестиционных компаний и отраслевых ассоциаций, крупных лесопромышленных холдингов. Вместе они обсудили такие темы как влияние пандемии коронавируса на лесоперерабатывающую промышленность, исполнение поручений Президента России и меры стимулирования глубокой переработки древесины в период кризиса. Сейчас в Коми реализуется пять крупных проектов, входящих в Перечень приоритетных, с общим объёмом инвестиций – почти 14 миллиардов рублей. Их реализация уже позволила создать в республике более полутора тысяч рабочих мест.