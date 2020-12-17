Эксперты ОНФ предложили снизить страховые взносы создающему условия для занятий спортом бизнесу

Бизнесу, который вкладывается в поддержку здоровья своих работников, в их занятия физкультурой и спортом, надо снизить страховые взносы до 50% или учесть при их начислении расходы предприятий на спорт. Такие предложения эксперты ОНФ направят в правительство РФ по итогам совещания, в котором участвовали представители профильных органов исполнительной власти, общественных организаций, а также известные спортсмены.

«Если работодатель тем или иным образом способствует тому, чтобы сотрудники занимались спортом, в том числе проводит мероприятия внутри организации, поддерживает участие в городских спартакиадах, оплачивает абонементы в фитнес-залы, такую инициативу надо поддерживать на государственном уровне. Самый действенный способ поддержать бизнес – вернуть ему расходы на заботу о здоровье сотрудников. А страховые взносы – весомая часть налоговой нагрузки на бизнес, это более 30% от заработной платы», – рассказал координатор проекта ОНФ «Легенды спорта – детям», вице-президент Палаты налоговых консультантов России, член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Геннадий Сандырев.

Он напомнил, что бизнесмены на предыдущих экспертных совещаниях ОНФ, обсуждая инвестиции в спорт, говорили, что готовы вкладывать еще больше, если будут получать соответствующие преференции.

«Мы провели мониторинг и поняли, что в своих сотрудников готов вкладывать в основном большой бизнес со штатом от тысячи человек. Руководители таких компаний понимают – чем больше они тратят на здоровье коллектива, тем меньше времени сотрудники проводят на больничном, их КПД растет. И, конечно, такой бизнес очень заинтересован в сопоставимом снижении страховых выплат», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

В свою очередь директор детско-юношеской спортивной школы № 5 Анапы, президент спортивно-оздоровительной организации «Центр боевых искусств» Александр Ким обратил внимание на то, что именно взрослое работающее население нуждается в стимулировании к занятиям физической культурой.

«Среди школьников и студентов интерес к спорту очень активно растет, для них организуют большое количество мероприятий. А вот самыми далекими от спорта по-прежнему остаются взрослые от 25 лет. В большинстве предприятий и учреждений нет программ спортивной направленности», – пояснил Ким.

Участники встречи уточнили, что практика снижения страховых взносов уже существует: IT-отрасль платит всего 50% от общей суммы своих взносов, потому что ее признали одной из приоритетных отраслей развития государства.

«Мы считаем, что вложения в спорт, в здоровье своих работников тоже надо отнести к приоритетным отраслям. И предлагаем либо снизить страховые взносы на 50%, либо учесть в их исчислении расходы бизнеса на спорт. Эти долгосрочные вложения себя оправдают», – подчеркнул Сандырев.

Однако такая льгота снизит поступления в социальные фонды – Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд РФ. Заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования РФ Ирина Соколова согласилась с участниками совещания, что организации, которые работают на обеспечение здоровья россиян, заслуживают преференций, но вместе с тем пояснила, что от прямого снижения страховых взносов фонды неизбежно несут потери. Компенсировать выпадающие доходы фондов должен федеральный бюджет. Именно так происходит с льготами для IT-отрасли.

«Когда говорят, что из-за снижения страховых взносов часть денег потеряют социальные фонды, я хочу напомнить, что мы ведем речь о вложениях в человека, в человеческий капитал. Если мы сейчас будем стимулировать работающих граждан заниматься спортом, будет меньше обращений и в учреждения здравоохранения. По-другому добиться тех показателей вовлеченности россиян в занятия физкультурой и спортом, которые обозначены в указе о национальных целях развития России до 2030 года, будет очень сложно», – сказал четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по вольной борьбе Виталий Минаков.

Заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта России Денис Гудков сообщил участникам экспертного совещания, что сейчас министерство разрабатывает дорожную карту по поддержке предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, а также в целом по поддержке инициатив бизнеса, вовлекающего сотрудников в физкультуру и спорт.

«Это мы говорим и о корпоративном спорте, и когда работодатель оплачивает затраты работника на занятия. Надо думать над теми инструментами, которые будут стимулировать работодателей. Мы сейчас собираем предложения от бизнеса. В частности, серьезно рассмотрим меру, о которой шла речь на прошлом заседании, – об отнесении к затратам предприятия расходов на физкультурно-оздоровительные услуги для сотрудников. Что касается снижения страховых взносов для работодателей, при формировании дорожной карты мы рассмотрим все предложения экспертов», – пообещал Гуков.

Напомним, ранее эксперты ОНФ обсудили в аналогичном формате возможность ввести для бизнеса, инвестирующего в спорт, льготы по налогам на прибыль, НДС, на землю и имущество, установить упрощенную систему налогообложения, а также имущественный вычет по НДФЛ для физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом.