Эксперты ОНФ направили в Минприроды Коми предложения по «мусорной реформе»

Эксперты Общероссийского народного фронта в Коми по итогам круглого стола направили в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми предложения по «мусорной реформе». Общественники не раз критиковали реализацию реформы в регионе, в том числе говорили о необходимости внесения изменений в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), так как на многих территориях она не работает или дает сбои. Минприроды прислушалось к ОНФ, другим общественным организация и жителям и приняло план по изменению терсхемы с учетом граждан.

В рамках этой работы эксперты ОНФ в Коми выработали ряд конкретных предложений. Так, представители Народного фронта считают необходимым ввести тарифы за вывоз и утилизацию ТКО с учетом фактических объемов и веса произведенного мусора.

«Сейчас оплата происходит на основании принятых нормативов – неких усредненных показателей получения ТКО, во многом взятых просто произвольно. В итоге, например, жители многоквартирного дома могут «мусорить» много меньше норматива, но платить все равно больше. Также обстоит дело и со всеми другими лицами. Такой подход — это не плата за услуги по вывозу и утилизации ТКО, а, по существу, дополнительный налог для всех. Так не должно быть. Необходимо оплачивать реальные услуги», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Общественники считают, что вести подсчет отходов достаточно просто. Такую работу уже ведут на полигонах ТКО, автоперевозчики, которые транспортируют коммунальные отходы до мест захоронения. Этим могут заниматься на комиссионной основе сами юридические лица, предприниматели, управляющие компании многоквартирных домов, жители индивидуальных домов и все иные производители коммунальных отходов под контролем регионального оператора по обращению с ТКО. То есть, по мнению активистов ОНФ в Коми, необходимо сделать так, как с оплатой других коммунальных услуг – какой их объем предоставлен, за это люди и платят.

Эксперты ОНФ в Коми также предложили определить единственный уполномоченный орган по реализации реформы по обращению с ТКО. Сейчас за это в республике отвечают два министерства – региональные Минприроды и МинЖКХ. Это приводит к размыванию ответственности, дублированию функций и в итоге к лишним административным и бюджетным затратам. Общественники считают, что в дальнейшем единственному уполномоченному органу необходимо взять под контроль проведение реальных замеров накопления ТКО во всех муниципальных образованиях республики.

В ОНФ в Коми также предложили разработать и принять программу размещения установок для обезвреживания и утилизации ТКО в удаленных районах, откуда невозможно или затруднительно вывозить отходы на полигоны по их хранению и захоронению. Для Коми с ее отдаленными и труднодоступными населенными пунктами этот вопрос один из самых актуальных, отметили активисты ОНФ в Коми.

«Главное, чтобы предложения реально заработали. Это возможно тогда, когда заинтересованные стороны — органы власти всех уровней, региональный оператор по обращению с ТКО — действительно вкладываются в реформу. От этого вопроса зависит не только экологическое, но и социальное благополучие. Ведь каждый человек оплачивает реформу из своего кармана. Люди должны видеть ее конкретные результаты, причем не в отдаленном будущем, а сейчас. ОНФ продолжит мониторинг «мусорной реформы» в Коми», — подвела итог Иванова.